Hanoi, 26 juillet (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a dirigé, le 26 juillet à Hanoi, une réunion de la permanence du gouvernement avec les ministères et secteurs concernés pour discuter des mesures à promouvoir la croissance des zones économiques de pointe dans l’ensemble du pays.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (centre) lors d'une réunion de la permanence du gouvernement avec les ministères et secteurs concernés pour discuter des mesures à promouvoir la croissance des zones économiques de pointe. Photo : VNA

Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, le GRDP (Produit régional brut domestique) de quatre zones économiques de pointe a enregistré une moyenne de 7,14% par an sur la période 2011-2017. Cette croissance provient principalement des industries manufacturières et de fabrication - l’un des facteurs clés qui jouent un rôle déterminant dans le niveau et la qualité de la croissance économique dans la région économique clé. Particulièrement, la productivité du travail des régions économiques de pointe a tendance à augmenter. Les régions économiques de pointe du Nord et du Sud sont en tête du pays en termes de productivité du travail.



Hanoï et Hô Chi Minh-Ville sont deux grandes régions polaires, avec des hausses respectives de 13,6% et 19,4%.

Cependant, les localités de quatre zones économiques de pointe ne valorisent pas encore leurs atouts et potentiels.

Compte tenu de l'importance de ces zones, le Premier ministre a exhorté les ministères, les secteurs et les localités à rechercher des solutions pour créer les moteurs de leur développement, en se concentrant sur les problèmes en suspens tels que la réponse au changement climatique, l’aménagement régional, et la connectivité entre les régions. .



Il a reconnu l'importance d'accroître les investissements et l'application des avancées technologiques dans la production et de garantir le processus de construction des travaux d'infrastructure.



La prochaine fois, il devra assurer l'approvisionnement en électricité de la production et des activités commerciales, en particulier dans le sud du pays, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc a également demandé d'accorder une attention particulière au développement des infrastructures, en particulier des transports dans les principales zones économiques du pays.



Se référant à la protection de l'environnement et à la lutte contre les déchets plastiques, le chef du gouvernement a demandé que les zones économiques de pointe jouent un rôle de pionnier dans l'élimination des produits plastiques à usage unique. - VNA