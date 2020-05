L'Oncle Hô visite le lac Issyk en canot. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - A l'occasion du 130e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, l'ambassadeur du Kazakhstan au Vietnam Yerlan Bayzhanov a écrit un article exprimant ses sentiments profonds sur l'Oncle Hô et la valeur pratique de son héritage politique et spirituel pour l'époque actuelle.

Selon lui, la pensée de Hô Chi Minh a profondément pénétré tous les aspects de la vie sociale du Vietnam. Cette année, le Vietnam a montré un système bien mobilisé dans la prévention et la lutte contre l'épidémie de COVID-19. Tout le peuple vietnamien fait preuve d'esprit collectif, de discipline et de conscience.

L'ambassadeur a souligné que la patriotisme est un facteur fondamental dans le système idéologique de Hô Chi Minh.

Au Laos, la présidente de la Commission centrale des relations extérieures du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), Sounthone Sayachak, a accordé au reporter de l'Agence vietnamienne d'information une interview évaluant les contributions du Président Hô Chi Minh pour la révolution laotienne, ainsi que l'idéologie, la moralité et le style de vie de Hô Chi Minh.

Selon elle, le Parti, l'armée et le peuple laotiens sont conscients des aides précieuses et opportunes du Parti communiste du Vietnam, du Président Hô Chi Minh, de l'armée et du peuple vietnamiens pour la victoire de la révolution du Laos.

Le Président Ho Chi Minh est un grand héros national, un grand homme de culture du Vietnam, un éminent soldat communiste international. Il a non seulement lutté pour le bonheur du peuple vietnamien mais encore a laissé aux générations futures un héritage spirituel précieux.

Sa pensée, sa moralité et son style de vie sont toujours valables. Ils sont comme une boussole guidant le Parti et l'État du Vietnam dans l'édification d'un pays socialiste, pour l'objectif de "peuple riche, pays puissant, démocratique, équitable et civilisée". -VNA