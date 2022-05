Séoul (VNA) – Le professeur Choi Gyu Youb de l’Université de Hanshin, en République de Corée, a déclaré que la pensée Hô Chi Minh sur le nationalisme patriotique garde toutes ses valeurs dans le contexte de rivalités croissantes de pouvoirs entre les nations au XXIe siècle.

Le Président Hô Chi Minh se démarquait par sa simplicité, sa modestie et sa sincérité. Photo d'archives: VNA

Le nationalisme monopolistique des pays impérialistes provoque un désastre pour l’humanité, mais le nationalisme patriotique et l’estime pour le peuple est toujours la conception la plus importante de la vie pour défendre la dignité et le bonheur des nations, a-t-il indiqué à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Séoul.

En particulier, pour le peuple sud-coréen dont le pays a été divisé au cours des 70 dernières années, les peuples des deux Corées doivent se solidariser dans l’esprit du nationalisme propagé par le Président Hô Chi Minh, se réconcilier et s’unir pour réaliser la paix, a-t-il estimé.

Le Président Hô Chi Minh est une grande personnalité que même ses adversaires devaient respecter. Sa noble personnalité s’exprime par la simplicité, l’intégrité, la gentillesse, la sincérité à l’érudition du philosophe, a-t-il poursuivi.

Le professeur Choi Gyu Youb a fait part du respect des Sud-Coréens pour le leader de génie du Parti et du peuple vietnamiens, le grand maître de la révolution vietnamienne.

Le Président Hô Chi Minh est un homme qui avait une foi absolue dans la guerre juste et la victoire finale du peuple vietnamien, a-t-il souligné.

Le monde entier connaît Hô Chi Minh comme héros de l’indépendance nationale, éminent homme de culture, grand penseur, stratège génial et diplomate exemplaire. Ses patrimoines n’appartiennent pas seulement au peuple vietnamien, mais aussi au peuple progressiste du monde entier. – VNA