Le Premier ministre Pham Minh Chinh prend la parole au Sommet mondial sur l'action climatique dans le cadre de la COP26. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le voyage d'affaires du Premier ministre aux Émirats arabes unis (EAU) du 1er au 3 décembre confirme la politique cohérente du Vietnam en matière de croissance verte et de réponse au changement climatique, affirmant également le rôle et la position du Vietnam dans les cadres de coopération régionale et internationale. De plus, il offre l'opportunité de renforcer la confiance politique et d'améliorer l'efficacité de la coopération entre le Vietnam et les EAU dans les temps à venir.

Sur invitation du gouvernement des EAU, le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang participeront au Sommet mondial sur l'action climatique dans le cadre de la 28e Conférence des parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28) et aux activités bilatérales aux EAU.

Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1993, les relations d'amitié et de coopération entre le Vietnam et les EAU se sont développées de manière positive dans de nombreux domaines tels que la politique, la diplomatie, le commerce, les investissements, le travail et le tourisme. La confiance politique et la compréhension mutuelle entre les deux pays ne cessent de se renforcer, comme en témoignent les échanges de délégations, notamment la visite de travail aux EAU de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan en mai 2023 et la visite officielle au Vietnam du ministre des Affaires étrangères des EAU, Cheikh Abdullah Bin Zayed al Nahyan (juin 2023). Ces visites ont contribué à approfondir les relations bilatérales et ont ouvert de nombreuses opportunités de coopération dans divers domaines pour l'avenir.

En particulier, lors de sa visite de travail aux EAU en avril, le ministre du Commerce et de l'Industrie Nguyen Hong Dien et le ministre d'État chargé du commerce extérieur Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ont signé une déclaration ministérielle pour lancer les négociations de l'Accord de partenariat économique global (CEPA) entre le Vietnam et les EAU. Cet accord devrait ouvrir une nouvelle étape de la coopération stratégique entre les deux pays dans divers domaines.

Outre la coopération bilatérale, les deux pays renforcent également la coordination et le soutien mutuel au sein des organisations et forums multilatéraux. De plus, ils améliorent l'efficacité du mécanisme de consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères et valorisent le rôle du Vietnam et des EAU dans les liens entre l’ASEAN et le Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Présentation des produits agricoles vietnamiens aux EAU. Photo: nhandan.vn



La coopération économique constitue toujours un pilier important et positif dans la relation Vietnam-EAU. Les EAU sont actuellement le plus grand partenaire commercial et d'investissement du Vietnam au Moyen-Orient, avec un commerce bilatéral estimé à environ 5 milliards de dollars par an. Ce chiffre a atteint près de 4 milliards de dollars au cours des dix premiers mois de l’année, soit une hausse de 1,8% par rapport à l'année précédente. Les deux pays s'efforcent d'atteindre l'objectif de 10 milliards de dollars de commerce bilatéral dans un avenir proche.



En ce qui concerne l'investissement, les EAU sont l'un des principaux investisseurs au Vietnam, avec 38 projets d'investissement direct étranger (IDE) cumulant un capital de 71,4 millions de dollars jusqu'en octobre dernier.



Dans le domaine de l'énergie, qui est un avantage des EAU, le Vietnam considère toujours ce pays comme l'un de ses partenaires les plus importants au Moyen-Orient.



Le potentiel de coopération économique et commerciale entre les deux pays reste très important, car les deux économies ont des atouts complémentaires, en particulier après les négociations prochaines et la signature de CEPA.



Le voyage d’affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh aux EAU revêt une signification extrêmement importante, notamment à l'occasion des 30 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les EAU.



Cette visite contribuera à renforcer la confiance politique et à créer une nouvelle dynamique, favorisant la coopération entre le Vietnam et les EAU dans divers domaines tels que l'économie, le commerce, l'investissement, ainsi que dans les domaines émergents tels que l'innovation, la science, la technologie et l'énergie..., comme l'a souligné le vice-ministre des Affaires étrangères, Do Hung Viet.



De plus, cette visite permettra de mettre en pratique la politique étrangère du Vietnam qui met l'accent sur l'indépendance, l'autonomie, la multilatéralisation et la diversification des relations extérieures. Elle permettra également de présenter une image amicale, sincère et fiable du peuple vietnamien à la communauté internationale. Il convient de noter que cette visite du Premier ministre est la deuxième dans la région du Moyen-Orient en seulement deux mois (sa participation au sommet ASEAN-GCC et ses activités bilatérales en Arabie saoudite en octobre 2023), ce qui envoie un message fort quant à l'engagement fort et à l'intérêt clair du Vietnam pour promouvoir une coopération multidimensionnelle avec cette région riche en potentiel.



Pendant cette visite, en plus des réunions avec les dirigeants et les hommes politiques des pays concernés, le Premier ministre participera également à des forums, des tables rondes d'affaires et des rencontres avec des entreprises, des groupes et des fonds d'investissement de premier plan en Turquie et aux EAU.- VNA