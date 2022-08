Hanoï, 16 août (VNA) – Environ 2,3 millions de personnes aux Philippines ont été plongées dans la pauvreté entre 2018 et 2021, selon l'Autorité philippine des statistiques (PSA).

Photo : Reuters

Le nombre de personnes vivant dans la pauvreté en 2021 a atteint un total de près de 20 millions, soit 18,1% de la population du pays, contre 16,7% en 2018, et dépassant l'objectif du gouvernement de 15,5% à 17,5%, a rapporté le PSA.

Le président philippin Ferdinand Marcos Jr et le secrétaire à la Planification économique Arsenio Balisacan se sont fixés pour objectif de réduire le taux de pauvreté à 9 % d'ici 2028 - un objectif qui reste réalisable malgré la flambée de l'inflation.

Arsenio Balisacan a déclaré que la stratégie du gouvernement se concentrera sur la réouverture complète de l'économie, l'investissement dans les ressources humaines et la protection sociale, et la transformation des secteurs de production pour générer davantage d'emplois de qualité et des produits compétitifs.

Les Philippines peuvent réduire l'incidence de la pauvreté de 5 points de pourcentage à mi-parcours, et de 4 autres points de pourcentage d'ici 2028, a-t-il affirmé.

Selon Arsenio Balisacan, le pays d'Asie du Sud-Est a atteint son objectif de sortir 6 millions de personnes de la pauvreté, quatre ans avant l'objectif de 2022.

Cependant, les restrictions liées au COVID-19 en 2020 et le manque d'emplois réguliers pour les travailleurs pauvres ont replongé de nombreux Philippins dans des difficultés financières, a-t-il déclaré.- VNA