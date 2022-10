Hanoi (VNA) – Appartenant au bouddhisme Theravada, la pagode de Ông Met est l’une des plus anciennes pagodes khmères de la province de Trà Vinh (Sud). Son style architectural khmer reste intact jusqu’à nos jours. Le 3 mars 2009, cet ouvrage a été inscrit sur la liste des vestiges nationaux reconnus par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Le sanctuaire principal de la pagode de Ông Met. Photo: VOV

Située au 50/1 rue Lê Loi, dans le 1er quartier de la ville de Trà Vinh, la pagode d’Ông Met fait partie des trois pagodes les plus anciennes et les plus grandes de la province de Trà Vinh. Les deux autres étant Âng et Hang. La pagode de Ông Met héberge le bureau d’administration du Mahanikay qui est un ordre monastique du bouddhisme Theravada et a grandement contribué à la préservation et à la valorisation des valeurs culturelles traditionnelles des Khmers du Sud.Comme les pagodes khmères ordinaires, la pagode de Ông Met comprend de nombreuses pièces: vestibule, sanctuaire principal, salle des fêtes, tour du drapeau, chambres des bonzes et tour commémorative.“Notre pagode a été fondée en 642 sous le nom khmer de Wat Kompong. Ce nom signifie la pagode de l’embarcadère, car auparavant, il y avait ici un embarcadère fluvial. Puis, elle a été rebaptisée Bodhisàlaraja, c’est-à-dire l’arbre de la Bodhi qui symbolise l’illumination. D’une superficie de 12.700 m2, notre pagode fait aujourd’hui l’objet d’une campagne de restauration qui sera achevée en 2023”, indique le bonze gérant Thach Oai, également vice-président permanent du Conseil des bonzes patriotiques de la province de Trà Vinh.Le toit de la porte d’entrée est supporté par huit colonnes dont le haut de chaque colonne est sculpté de l’oiseau légendaire Keyno. Sur les côtés de la porte se trouvent des murs décorés de paires de serpents à sept têtes qui sont un symbole sacré des Khmers.Le sanctuaire principal a été érigé avec 32 colonnes en bois réparties en quatre rangs. Le haut des colonnes et les entraits ont été sculptés de motifs et peints en or et en rouge. Deux panneaux en bois ouvragés sont enchâssés sur les deux bords de la toiture. Quand on voit cette toiture d’en haut, on voit que les dragons regardent les quatre points cardinaux. À l’intérieur du sanctuaire se trouve une statue de Bouddha Shakyamuni qui trône sur une fleur de lotus et qui mesure 4,4 mètres de haut, 5 mètres de long et 4,3 mètres de large. Il s’agit de l’une des statues de Bouddha les plus grandes des pagodes khmères de Trà Vinh.La bibliothèque, qui se situe derrière le sanctuaire, possède le style architectural original d’une maison sur pilotis traditionnelle des Khmers du Sud. Ses 24 colonnes et ses entraits sont finement ouvragés et peints en or et en rouge. Le lieu compte trois pièces. La pièce centrale est destinée à contenir les livres alors que celles sur les côtés sont des salles de lecture et d’étude pour les bonzes et les habitants.Beaucoup de bonzes connus ont été formés dans la pagode de Ông Met, notamment Son Vong, vice-président du Front national de libération du Sud Vietnam et Son Thông, membre du Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Thach Sa rây, responsable de l’Église bouddhiste du Vietnam.“Toutes les pagodes qui appartiennent au bouddhisme Theravada khmer proposent les cours du niveau élémentaire au niveau intermédiaire pour une durée d’étude totale de sept ans”, partage Son Kenne, vénérable de la pagode.La province de Trà Vinh compte 143 pagodes où tous les habitants, pratiquants et bonzes peuvent suivre des cours de bouddhisme. Le bonze Kim Hoàng Trung a décidé de quitter son district de Trà Cu pour venir à la pagode de Ông Met.“Une année scolaire dure neuf mois. Chaque mois on a quatre jours de repos. On a dix disciplines, dont les langues, les mathématiques et la littérature. Nos professeurs viennent des districts alentour. Certains d’entre eux ont été formés en Inde. Les cours sont tous gratuits”, explique-t-il.Riche en identité culturelle et en valeurs historiques et architecturales, la pagode de Ông Met est un symbole du bouddhisme Therevada khmer. Elle accueille non seulement les cérémonies religieuses, mais aussi les activités culturelles de la communauté locale. Aujourd’hui, cette pagode est devenue un haut lieu touristique de Trà Vinh. – VOV/VNA