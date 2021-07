Hanoi (VNA) – Qui dit chùa Môt Côt (Pagode au Pilier unique) dit Hanoi. Néanmoins, il en existe à Hô Chi Minh-Ville une autre, de même forme et de même taille. Un témoin de l’attachement des gens du Sud envers la capitale millénaire.

Vue panoramique de la Pagode au Pilier unique de Saigon. Photo : Ngôn Trong/CVN

Mais pourquoi existe-t-il à Hô Chi Minh-Ville une pagode similaire à celle de Hanoi ? L’explication se lit dans une stèle posée à côté : "Pendant longtemps, les habitants du Sud entendaient avec admiration le nom et l’histoire de la pagode au pilier unique de Hanoi, sans pour pouvoir l’admirer. La construction de Nam Thiên Nhât Tru à Saigon a pour but d’assouvir leur soif de la contempler. Cet ouvrage architectural joue désormais un double rôle : vestige historique et site pittoresque".Nombreux sont les habitants du Sud, dont ceux originaires de Hanoi, qui visitent ce lieu sacré, notamment les weekends. "Je suis ravi de voir à Saigon une pagode au pilier unique semblable à celle de Hanoi. Venir ici me rassérène, tous les tracs de la vie quotidienne se dissipent", confie Nguyên Viêt Hùng, un Hanoien travaillant à Hô Chi Minh-Ville.Un trésor enfouiL’histoire de Nam Thiên Nhât Tru recèle un fait plutôt mystérieux. Au moment de la mise en chantier de l’ouvrage en 1958, le bonze supérieur Thich Tri Dung découvrit dans le sol un disque de 6,4 kg en métaux précieux de 36 cm de diamètre. Sa face était agrémentée de 24 sortes de motifs ornementaux différents, avec au milieu un idéogramme chinois signifiant "cinq enfants réussissant un concours de lettrés"."Ce cadeau du Ciel qui cache tant des choses à découvrir", a souligné le bonze bâtisseur, celui-ci refusa de le vendre à fort prix à un collectionneur hongkongais. En 1988, Thich Tri Dung offrit ce disque au Musée de Hô Chi-Minh : "c’est le seul lieu capable de conserver un objet aussi précieux, pour la recherche scientifique et aussi pour le faire admirer au plus grand nombre".Légende de la Pagode au Pilier uniqueLa tradition rapporte que la pagode au pilier unique de Hanoi fut construite en 1049 par le roi Ly Thai Tô. N’ayant pas d’enfant mâle, le roi vit en songe la Bodhisattva Kouan Yin (Déesse de la miséricorde) assise sur une lotus lui donnant un garçon. Peu après, sa jeune épouse, une paysanne, lui donna un héritier. Pour exprimer sa reconnaissance, il fit construire une petite pagode symbolisant le lotus, avec à l’intérieur la statue de la Déesse de la miséricorde aux mille bras et mille yeux. – CVN/VNA