Hanoï, 11 février (VNA)- Le rythme rapide de croissance de l'économie numérique du Vietnam pourrait aider le pays à devenir une économie à revenu élevé d'ici 2045, selon un article publié sur le site eastspring.com.

Photo d'illustration : VNA

Selon l'auteur, ce processus générera des défis à surmonter, mais il présentera également de nombreuses opportunités d'investissements dans tous les secteurs.Selon l'auteur, le Vietnam est populaire pour sa population démographique dorée, avec près de 56% de ses habitants ayant moins de 35 ans, le plus élevé parmi les pays de la région ayant des niveaux de revenus similaires. "Avec la génération X et la génération Y formant la majeure partie de la main-d'œuvre et des marchés de consommation du pays, et la génération Z émergeant rapidement comme la prochaine vague de consommateurs, le Vietnam devrait grimper de huit places pour atteindre la 18e position dans le classement mondial des 30 plus grands marchés de consommation. d'ici 2030. »L'article a également écrit que la classe moyenne du Vietnam, qui gagne plus de 700 dollars par mois, est estimée à un tiers de la population et devrait doubler d'ici 2030.Une telle croissance soutiendra la consommation intérieure de services et de produits à plus forte valeur ajoutée, a-t-il déclaré, ajoutant que la volonté de la jeune classe moyenne d'adopter de nouvelles tendances telles que la numérisation et la durabilité est susceptible de présenter de nouvelles opportunités d'investissement dans les services financiers, les technologies de l'information, les biens de consommation et produits écologiques.La numérisation devient une partie intégrante de la vie quotidienne des consommateurs au Vietnam, a-t-il poursuivi, soulignant que l'économie numérique du pays connaît une croissance à deux chiffres avec une valeur marchande totale qui devrait atteindre 57 milliards de dollars en 2025.Le marché numérique vietnamien connaît une croissance rapide, grâce au fort développement du commerce électronique, de la fintech et de l'éducation.Le site a souligné qu'avec une utilisation accrue d'Internet, des smartphones et de diverses plateformes d'achat en ligne, le marché du commerce électronique au Vietnam devrait générer une croissance de 25% par an et avoir une valeur marchande de 35 milliards de dollars d'ici 2025, un dixième du total des ventes au détail selon la vision à long terme du pays.De plus en plus d'investisseurs étrangers recherchent des opportunités d'investissement dans les plateformes de commerce électronique vietnamiennes, a-t-il souligné.D'autre part, à la suite du plan de transformation numérique de la Banque d'État du Vietnam d'ici 2025, les services financiers ont été désignés pour jouer un rôle de pionnier dans la mise en place d'un système entièrement numérisé et centré sur l'humain.Pour cette raison, les banques vietnamiennes sont également occupées à élaborer des stratégies de développement numérique.Selon le site Web, les utilisateurs actifs d'applications bancaires au Vietnam ont enregistré une croissance de 73% en glissement annuel au cours des neuf premiers mois de 2020, la plus élevée de toute la région, de sorte que le secteur des services financiers devrait encore avoir beaucoup à revendre. possibilité de développement dans les années à venir.- VNA