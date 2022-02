Visites en bus touristiques à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Parmi les secteurs économiques touchés par la pandémie de coronavirus au Vietnam comme dans le monde, le tourisme est gravement impacté. Il doit aujourd’hui s’adapter à la transformation numérique et aux nouveaux comportements des touristes.

En effet, la numérisation des services risque de rendre obsolètes de nombreux métiers, notamment au sein des agences de voyages. Bientôt, les clients ne devront plus y venir pour réserver leurs circuits, leurs transports ou leurs hôtels. La conversion au numérique obligera ainsi les entreprises touristiques à changer leurs activités de management et méthodes de commerce en appliquant efficacement les nouvelles technologies de l’information et l’intelligence artificielle.

Au Vietnam, cette transition est lente. Cela s’explique par le fait que le développement touristique est récent, ce qui ne pousse pas encore les opérateurs à changer leurs méthodes traditionnelles.

Des touristes dans la vieille ville de Hôi An, province de Quang Nam. Photo: VNA



Selon Lê Thi Ai Nhân, spécialiste en sciences sociales, la principale exigence de la numérisation et du développement du secteur touristique est de disposer de ressources humaines de qualité, dont un grand nombre d'experts forts en tourisme et en technologies de l'information.

Cependant, le système de formation actuel au Vietnam s'avère encore insuffisant pour rattraper les tendances au développement des ressources humaines dans le tourisme numérique, notamment en termes de variétés de programmes pour améliorer les compétences professionnelles, a-t-elle dit.

En même temps, la plupart des restaurants, hôtels, agences de voyages, boutiques, destinations... au Vietnam, n’ont pas encore de ressources humaines professionnelles en technologies numériques pour le tourisme, pour répondre aux exigences de la transformation numérique et aux besoins des touristes.

Le processus de transition numérique du tourisme a besoin de nombreuses technologies de l'information telles que ll'Internet des objets (IoT), la réalité virtuelle (VR), la 5G.., a-t-elle indiqué.

Toutefois, au Vietnam, il existe peu de prestataires de services capables d'entreprendre des activités de conseil stratégique, de conception organisationnelle, de marketing touristique et de données, a-t-elle ajouté.

Un autre problème dans ce secteur concerne les écarts entre régions en termes de niveaux de développement de technologies numériques. Les grandes villes et les provinces ayant un développement économique dynamique ont beaucoup plus d'avantages.

Réservation de chambres d'hôtel en ligne. Photo: VNA



Selon des experts, le Vietnam peut étudier des expériences internationales pour développer progressivement les planifications, les infrastructures de l'information et les technologies, ainsi que les chaînes de valeur dans le tourisme. En outre, le Vietnam doit se concentrer sur le développement de villes intelligentes pour favoriser la transformation numérique dans le tourisme.

Les spécialistes ont également insisté sur la nécessité de prendre des politiques pour encourager plus de participations à la transformation numérique dans le tourisme. -VNA