Hanoï (VNA) - À partir du 15 août, la durée de validité du visa électronique passera de 30 à 90 jours, conformément à des textes récemment approuvés par l’Assemblée nationale lors de sa 5e session. Les citoyens des pays pour lesquels le Vietnam renonce aux exigences de visa peuvent désormais rester dans le pays pendant 45 jours au lieu des 15 précédents. Cette politique permettra d’attirer plus de touristes étrangers.



Hoang Nhan Chinh, chef du secrétariat du Conseil consultatif du tourisme (TAB), a déclaré qu'une politique des visas plus favorable donnerait une très forte impulsion à l'industrie du tourisme à l'approche de la haute saison de la fin de l'année.



Le Vietnam pourrait accueillir 12 millions de touristes étrangers en 2023, dépassant son objectif de 8 millions fixé au début de l’année, a-t-il estimé.



Cette politique plus favorable aidera à augmenter le nombre de visiteurs, à prolonger leurs séjours et donc à augmenter leurs dépenses. En outre, elle contribuera à augmenter le nombre de passagers aériens, à faciliter les échanges commerciaux et à attirer davantage d'investisseurs étrangers dans le pays, a-t-il souligné.

Cependant, il a indiqué que le Vietnam n'autorisait actuellement que les citoyens de 80 pays à demander un visa électronique pour le pays et que le nombre de pays bénéficiant d’une exemption de visa pour le Vietnam était inférieur à ceux d'autres pays de la région tels que la Thaïlande, la Malaisie et Singapour.



La liste des pays sans visa, si elle est rapidement élargie, créera une excellente occasion d'attirer davantage de visiteurs au Vietnam à partir du troisième trimestre, a-t-il déclaré, ajoutant que le TAB proposait au gouvernement d’élargir la liste à partir d’août 2023.



Selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) et le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC), une politique des visas favorable peut augmenter le nombre de visiteurs étrangers de 5 à 25% chaque année.



Cependant, pour tirer le meilleur parti de cette politique, il est conseillé de prendre des mesures concertées, notamment d'accélérer les activités de promotion, de développer des produits plus typiques et attractifs, de bien gérer les destinations et de développer des ressources humaines de qualité. -VNA