Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a hautement apprécié la nouvelle politique sud-coréenne en matière de visa pour les citoyens vietnamiens lors d’une réception accordée mercredi 28 novembre à l’ambassadeur de la République de Corée au Vietnam, Kim Do-hyo.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung (à droite) et l’ambassadeur de la République de Corée au Vietnam, Kim Do-hyo. Photo : VNA

En vertu de cette politique, les résidents permanents de Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang seront éligibles pour les visas C-3 à partir du début décembre de l’année prochaine. Les détenteurs d’un visa C-3 peuvent rester en République de Corée pendant 30 jours au maximum, sans restriction d’entrées pendant cinq ans.Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a déclaré que la décision de la République de Corée reposait sur la confiance politique, le partenariat stratégique et les bonnes relations entre les deux pays et les deux peuples.Cette politique fournit les conditions pour accroître les échanges entre les deux peuples vietnamien et sud-coréen, a-t-il dit, exprimant l’espoir que davantage de personnes vivant dans d’autres localités du Vietnam seraient accordées de visas de long séjour pour la République de Corée dans les temps à venir.L’ambassadeur Kim Do-hyo a souligné le potentiel considérable de la République de Corée et du Vietnam pour renforcer leur coopération, se déclarant convaincu que le partenariat stratégique entre les deux pays sera renforcé dans l’avenir.Le diplomate sud-coréen a affirmé que la nouvelle politique des visas constituait un pas dans le plan du gouvernement sud-coréen visant à renforcer la coopération intégrale avec le Vietnam.La République de Corée fait partie des principaux investisseurs étrangers au Vietnam avec plus de 7.300 projets dans 55 localités et dans divers secteurs. De nombreux grands groupes économiques sud-coréens ont choisi le Vietnam comme destination pour développer leurs centres de production régionaux connectés aux chaînes de valeur mondiales.Les échanges populaires entre les deux pays se sont fortement développés au fil des ans, contribuant de manière significative à la promotion des relations bilatérales. –VNA