Paris (VNA) - Une ligne fluviale maritime entre le port de Gron, département français de l’Yonne et celui de Cai Mep de Hô Chi Minh-Ville a été inaugurée le 12 septembre.

Le 12 septembre, deux péniches ont quitté le port fluvial de Gron à destination du port de Cai Mep, en passant par Le Havre. Il en est de même tous les jeudis, a annoncé Didier Mercey, président de Logi Yonne, la société en charge du développement de la plateforme portuaire de Gron.

Le premier contrat d'exportation de 5 000 tonnes d’orge au Vietnam a été signé. Les partenaires français et vietnamiens espèrent augmenter ce chiffre à quatre fois dans un proche avenir.

Cette ligne facilitera les échanges entre la Bourgogne et le Vietnam, qui devrait s'accélérer du fait de l'accord de libre-échange conclu entre l'Union européenne (UE) et le Vietnam le 30 juin dernier (EVFTA).

Depuis septembre 2019, l'orge cultivée à Yonne est exportée au Vietnam pour la fabrication de la bière.

L'ambassadeur du Vietnam en France, Nguyên Thiêp, a souligné que ce n’était qu’un début. La ligne permet aux entreprises de la région d'envoyer des marchandises le plus rapidement possible dans les deux ports maritimes de Le Havre et de Cai Mep.

Cette ligne devrait aider à augmenter rapidement dans les années à venir les échanges commerciaux bilatéraux de 5% à 20%, lorsque l’EVFTA entrera en vigueur, a-t-il déclaré.

Selon l'ambassadeur, les exportations d'orge utilisées pour la production de bière au Vietnam devraient atteindre 250.000 tonnes l'an prochain. Cela garantira que cette voie fonctionne à pleine capacité.



Par ailleurs, il s’agit d’une voie à double sens, par laquelle le Vietnam exportera également vers la France des produits performants s’ils répondent aux normes européennes.

Le Vietnam est sur la voie d'une croissance économique rapide. C'est également un grand pays consommateur de bière, avec une moyenne de 42 litres/personne/an. Un marché prometteur s'est ouvert aux producteurs de d'orge en Bourgogne et notamment dans l'Yonne.