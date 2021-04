Moscou (VNA) – Les experts et universitaires russes ont prêté une grande attention au processus de renforcement du personnel dirigeant de haut niveau du Vietnam, notamment après l’entretien téléphonique entre le président russe Vladimir Putin et le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong.

De gauche à droite, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê, le président de la République Nguyên Xuân Phuc, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong et le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo. VNA

Interrogé par l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le professeur Vladimir Kolotov, directeur de l’Institut Hô Chi Minh à l’Université nationale de Saint Pétersbourg, a apprécié la composition «optimale et harmonieuse» de la nouvelle équipe dirigeante vietnamienne qui devrait permettre, selon lui, de moderniser le système politique tout en maintenant la stabilité, grâce à la présence de dirigeants expérimentés.

Valeria Veshinina, experte à l’Académie des relations internationales de Moscou, a quant à elle salué les qualités des dirigeants vietnamiens récemment élus.

Fort des succès de sa réforme économique et d’une politique étrangère équilibrée, le Vietnam se développera plus rapidement et jouera un rôle de plus en plus important dans les processus régionaux et mondiaux, a-t-elle affirmé.

Elle s’est dit persuadée que fort des expériences et des succès accumulés dans sa réforme économique et le maintien de sa politique étrangère équilibrée, le Vietnam continuera à se développer rapidement et à jouer un rôle de plus en plus important dans les processus mondiaux et régionaux.

S’agissant de la perspective du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie dans les temps à venir, les experts et universitaires russes ont exprimé leur conviction que les deux pays rendront leurs relations bilatérales de plus en plus substantielles en considérant chacun comme une priorité de sa politique étrangère.

Le site web italien Scenari internazionali a cité vendredi 9 avril Sandra Scagliotti, consule d’honneur du Vietnam à Turin, qui saluait les compétences et l’expertise des hauts dirigeants vietnamiens nouvellement élus.

La nouvelle équipe dirigeante vietnamienne poursuivra le succès du mandat précédent, continuera la rénovation et affirmera la position et le rôle du Vietnam sur la scène internationale, a-t-elle estimé.

La diplomate a affirmé que les relations entre le Vietnam et l’Italie, celles d’amitié et de coopération qui ont été constamment cultivées au cours des dernières années, continueront de se développer de plus en plus profondément et se trouvent devant de nombreuses opportunités. – VNA