Miss Univers Vietnam 2017 H'Hen Nie aide à promouvoir la chaîne de télévision MRC Flood and Drought. (Photo: mrcmekong.org)

Vientiane, 8 août (VNA) - La Commission du fleuve du Mékong (MRC) a lancé un canal sur les prévisions d'inondation et de sécheresse du Mékong pour améliorer la sensibilisation et la compréhension du public sur les conditions dans le bassin du Mékong (LMB).Selon la Commission, à partir de juillet 2023, le canal fournit des mises à jour régulières sur les niveaux d'eau actuels, les débits et les risques d'inondation et de sécheresse prévus pour les personnes vivant le long du Mékong. Diffusé en anglais avec des sous-titres dans les langues du Mékong, il est diffusé tous les lundis pendant cette saison des pluies sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube du Secrétariat du MRC.Le fleuve du Mékong subit des inondations chaque année, ce qui peut avoir des effets à la fois positifs et négatifs sur le LMB.Le Dr Anoulak Kittikhoun, PDG du Secrétariat de la Commission du Mékong, a déclaré : « La MRC fournit actuellement une surveillance quotidienne des rivières, des prévisions d'inondations, des informations d'orientation sur les crues éclair et des prévisions de sécheresse pour aider les pays membres à gérer les risques. Nous travaillons également sur l'adaptation à la sécheresse. Le lancement de la chaîne de télévision MRC sur la prévision des inondations et des sécheresses fait partie de nos efforts continus pour apporter des informations actualisées et utiles sur les risques d'inondation et de sécheresse aux populations du bassin d'une manière plus accessible. aux mises à jour de notre site Web, peut atteindre efficacement des millions de personnes supplémentaires vivant le long du fleuve Mékong."H'Hen Nie, Miss Univers Vietnam 2017, qui a aidé à promouvoir la chaîne de télévision MRC Flood and Drought TV, a souligné l'importance de mises à jour opportunes sur la sécheresse et les inondations, en disant : « Le delta du Mékong est connu comme le bol de riz de la région, donc tout la sécheresse ou les inondations dans cette région peuvent avoir un impact direct sur la vie des gens’’.Le MRC est une organisation intergouvernementale créée en 1995 pour stimuler le dialogue régional et la coopération dans le LMB. Basé sur l'accord du Mékong entre le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et le Vietnam, il sert à la fois de plate-forme régionale pour la diplomatie de l'eau et de centre de connaissances - pour gérer les ressources en eau et soutenir le développement durable de la région.- VNA