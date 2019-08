L’ambassadeur Nguyen An Tuan (gauche) et le président moldave Igor Dodon. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Sur invitation du président moldave Igor Dodon, l’ambassadeur du Vietnam en Ukraine et en Moldavie, Nguyen Anh Tuan, et son épouse ont participé les 27 et 28 août à Chisinau aux activités de célébration du 28e anniversaire de la Fête nationale de la Moldavie.

Lors d’un banquet donné à cette occasion, l’ambassadeur Nguyen Anh Tuan a transmis les félicitations du secrétaire général du Parti communiste et du président du Vietnam Nguyen Phu Trong au président Igor Dodon et au peuple moldave.

Rencontrant le ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration européenne de la Moldavie, Nicolae Popescu, l'ambassadeur Nguyen Anh Tuan a exprimé son souhait que les ministères vietnamien et moldave des Affaires étrangères valorisent l’amitié traditionnelle entre les deux pays et se soutiennent sur la scène internationale, contribuant activement à l’œuvre de développement de chacun, pour la paix, la coopération et le développement de la région comme du monde.

Le diplomate vietnamien a remercié le gouvernement moldave d’avoir soutenu le Vietnam pour que le pays devienne membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, mandat 2020-2021.

Outre le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Vietnam assumera également la présidence de l’ASEAN en 2020, le pays s’efforcera ainsi de développer les liens entre la Moldavie et l’ASEAN, a-t-il affirmé. -VNA