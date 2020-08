L’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies. Photo : VNA



New York (VNA) – La Mission du Vietnam auprès des Nations Unies a organisé le 7 août une cérémonie marquant le 53e anniversaire de la fondation de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est).



La cérémonie virtuelle a vu la participation du président de l’Assemblée général des Nations Unies, Tijjani Muhammad-Bande ; du secrétaire général adjoint des Nations Unies, Atul Khare ; du Sous-Secrétaire général à l'état de droit et aux institutions chargées de la sécurité au Département des opérations de maintien de la paix, Alexandre Zouev ; et de plus de 400 représentants de nombreux pays membres des Nations Unies.



Le président de l’Assemblée général des Nations Unies, Tijjani Muhammad-Bande, a déclaré saluer le rôle clé de l’ASEAN dans le maintien de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région. Il a émis le souhait de renforcer la coopération entre l’ASEAN et les Nations Unies dans divers domaines, dont le maintien de la paix, la lutte contre le terrorisme, l’atténuation des risques de catastrophes naturelles, l’égalité des sexes et la promotion des droits de l’enfant.



Le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Atul Khare, a remercié les pays de l’ASEAN pour avoir envoyé 5.000 soldats aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Il a remercié le Vietnam pour avoir assisté les évacuations médicales visant à transporter les membres du personnel de l’ONU testés positifs au coronavirus aux lieux de traitement. Il a également remercié le Vietnam pour avoir présidé certaines formations techniques à l’intention des pays envoyant des soldats aux opérations de maintien de la paix, dans le cadre de la coopération entre l’ASEAN et l’ONU.



Au nom des pays membres de l’ASEAN, l’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a affirmé l’engagement de promouvoir les relations entre l’ASEAN et l’ONU dans les secteurs politique, économique, social et culturel.



L’ASEAN a été fondée le 8 août 1967. Elle comprend actuellement 10 pays membres : Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Singapour, Brunei, Philippines, Cambodge, Laos, Myanmar et Vietnam. -VNA