Hanoi (VNA) - Afin de répondre aux besoins en termes de diagnostic et de traitement des maladies, la médecine traditionnelle cherche à rebondir de diverses façons. L’association entre tradition et modernité est clairement une voie prometteuse.

Soins donnés à un patient à l’Hôpital de médecine traditionnelle de Cao Bang (Nord). Photo: VNA

En 2017, après avoir appris qu’elle était atteinte du cancer du sang, Lê Thi Hanh, 31 ans, domiciliée dans le district de Binh Chanh, Hô Chi Minh-Ville fut traitée à l’Hôpital de transfusion sanguine et d’hématologie de la mégapole du Sud.



Les diagnostics montraient qu’elle était touchée par des troubles de la moelle osseuse avec un nombre de globules en forte diminution. Après un temps de traitement par la médecine moderne, sa santé s’est dégradée, avec une grave anémie et une augmentation du volume de la rate (splénomégalie). "Je dois être transfusée régulièrement. Mon corps est de plus en plus asthénique. C’est lors de cette période qu’un ami m’a conseillé d’avoir recours à la médecine traditionnelle", partage Mme Hanh.



Arrivée au cabinet du médecin Dô Huu Dinh, ancien directeur adjoint de l’Institut national de médecine et de pharmacie traditionnelle, Mme Hanh s’est vu prescrire un remède traditionnel. Six mois après le début de ses soins combinant médecines moderne et traditionnelle, son état de santé s’est indubitablement amélioré. Les tests pour déterminer le nombre de globules blancs et rouges et de plaquettes sanguines sont encourageants et sa rate est redevenue normale.



Des raisons d’être optimiste



Selon le Dr Dô Huu Dinh, l’association des médecines moderne et traditionnelle dans le traitement des maladies comme le cancer est appliquée depuis 40 ans dans de nombreux pays dotés d’une médecine traditionnelle développée comme la Chine, la République de Corée, le Japon. Au Vietnam, cette association, bien qu’appliquée plus tard, semble suivre le même chemin.



"Dans la médecine traditionnelle, il existe des remèdes pouvant détruire les tumeurs bénignes et malignes grâce à l’association avec des méthodes plus conventionnelles", explique le médecin Dinh.



"Parallèlement à la chimiothérapie et à la radiothérapie, le traitement traditionnel est efficace", estime le médecin Dinh.



Porte-drapeau de l’association des médecines traditionnelle et moderne ces dernières années, l’Institut nationale de médecine et pharmacie traditionnelle de Hô Chi Minh-Ville a su soigner avec efficacité de nombreuses maladies. Selon sa directrice adjointe, Truong Thi Ngoc Lan, la plupart des patients sont au préalable diagnostiqués avec des équipements médicaux modernes. Ensuite, certains malades seront traités uniquement par la médecine traditionnelle, d’autres par la combinaison des deux médecines.



"Les médecines traditionnelle et moderne ont leurs propres points forts. C’est pourquoi leur combinaison est un schéma de traitement optimal”, informe MmeNgoc Lan. C’est pour cette raison que le nombre de malades ayant recours à la médecine traditionnelle ne cesse de croître.