La nappe de pétrole dans la mer au large de la côte est de la Thaïlande. Photo: Marine royale thaïlandaise

Bangkok, 17 mars (VNA) - Le gouvernement thaïlandais a ordonné à la Marine royale thaïlandaise de joindre ses efforts pour sauver un pétrolier exploité par une unité de Chevron Corp qui a été endommagé plus tôt cette semaine lors d'un entretien de routine dans le golfe de Thaïlande.Selon le porte-parole du gouvernement Anucha Burapachaisri, la marine se concentrera sur l'aide à l'équipage pour colmater une fuite qui a conduit à l'infiltration d'eau dans la coque, ajoutant qu'elle prendra également des mesures pour empêcher l'écoulement de pétrole car le pétrolier transporte 400.000 barils.L'eau de mer s'est infiltrée dans le FSO Bechamas 2 le 14 mars suite à l'explosion d'un engin lors d'une maintenance de routine.Un membre d'équipage a été tué tandis que les 28 membres restants sont sains et saufs et que le navire était dans un état stable, a déclaré Anucha.Le responsable a déclaré que le navire se trouvait désormais à 200 km de la base navale de Sattahip dans la province orientale de Chon Buri.Le porte-parole a confirmé que la Marine aidera à récupérer le corps du membre d'équipage décédé et sera prête à intervenir en cas de marée noire, notant qu'aucun rapport sur une éventuelle fuite de pétrole brut n'a été publié.- VNA