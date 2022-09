Le ministre malaisien du Département du Premier ministre chargé de l'économie, Mustapa Mohamed. Photo: businesstoday.com.my

Kuala Lumpur, 24 septembre (VNA) - Le gouvernement malaisien est optimiste quant à la réalisation de l'objectif de zéro pauvreté extrême d'ici la fin ou 2025 avec de nouvelles approches intégrées et globales dans la mise en œuvre des projets pilotes visant à augmenter leurs revenus, a rapporté l'agence de presse Bernama.Le ministre malaisien du Département du Premier ministre chargé de l'économie, Mustapa Mohamed, a déclaré que cette confiance était fondée sur le sérieux du gouvernement à renforcer la coopération stratégique avec diverses parties, notamment les universités, les organisations non gouvernementales et le secteur privé, pour aider ce groupe à sortir du seuil de pauvreté.Il a déclaré que la première phase des projets pilotes dans 80 localités visant à aider le groupe cible s'est achevée cette année, tandis que la deuxième phase impliquant 110 localités commencerait à la mi-octobre de cette année, ciblant environ 5 000 ménages.Au 15 septembre, la Malaisie comptait 130.709 personnes extrêmement pauvres.Il s'est dit confiant que le nombre baissera, espérant que diverses parties telles que les gouvernements et les départements des États travailleront ensemble pour atteindre l'objectif.Son département suivra de près la mise en œuvre des projets pilotes afin que les revenus du groupe cible puissent être augmentés afin de les sortir de la pauvreté, a déclaré Mustapa.- VNA