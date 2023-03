La valeur marchande du halal en Malaisie devrait atteindre 400 milliards de RM (89,13 milliards de dollars) d'ici 2030. Photo : Bernama

Kuala Lumpur (VNA) - Le vice-Premier ministre malaisien et ministre du Développement rural et régional, Datuk Seri, le Dr Ahmad Zahid, a déclaré que la valeur du marché halal du pays devrait atteindre 400 milliards de RM (89,13 milliards de dollars) d'ici 2030.S'exprimant après une visite de travail au complexe de l'industrie alimentaire de Mara (Kimar) le 28 février, le vice-Premier ministre a déclaré que le secteur contribuera à hauteur de 11 % au produit intérieur brut (PIB) du pays d'ici 2030. L'industrie halal mondiale devrait atteindre 22,34 mille milliards de RM d'ici 2030 avec une population musulmane totale estimée à 1,6 milliard de personnes.Ahmad Zahid a également déclaré que 12.500 entrepreneurs avaient bénéficié du développement de l'industrie halal grâce à des subventions, des financements et des locations de locaux l'année dernière. Ces entrepreneurs ont réussi à générer 12 milliards de RM de chiffre d'affaires annuel et créé plus de 15.000 opportunités d'emploi.Le ministre a noté que pour améliorer la productivité des usines de Kimar, il avait approuvé la demande de Mara d'augmenter la tension électrique.Il a également lancé le changement de marque de Kimar au parc industriel Mara Halal pour renforcer encore la compétitivité de l'agence.Il existe un total de 295 entreprises opérant dans 22 parcs halal en Malaisie, qui ont été construits pour promouvoir le développement de l'industrie halal. Chaque parc halal offre des infrastructures de classe mondiale, une main-d'œuvre qualifiée, des installations commerciales et un accès aux incitations gouvernementales pour encourager le développement halal.- VNA