Le ministre de l'Economie du pays, Rafizi Ramli. Photo : VNA

Kuala Lumpur, 11 avril (VNA) - Le gouvernement malaisien va accélérer le processus de demande de visas d'expatrié, a déclaré le ministre de l'Economie du pays, Rafizi Ramli, le 10 avril.S'exprimant lors d'une conférence de presse après une réunion du groupe de travail spécial pour faciliter les affaires (Pemudah) le même jour, le ministre a déclaré que le processus serait réduit de trois mois qu'il prend actuellement à seulement cinq jours.Il a déclaré que son ministère visait à raccourcir la durée du processus car c'est l'un des obstacles, en particulier pour les investisseurs qui souhaitent entrer dans le pays.Rafizi Ramli a déclaré que les candidats seront divisés en deux groupes, l'un pouvant bénéficier d'une procédure accélérée en raison des bons antécédents et de la conformité des candidats, ainsi que d'une longue histoire avec le pays. Les autres qui n'ont pas d'antécédents avec le pays seront contrôlés par les services compétents. S'ils sont éligibles, ils rejoindront également le groupe accéléré. Le nouveau processus de candidature devrait entrer en vigueur début juin.En mars, Rafizi Ramli a déclaré que le gouvernement envisageait de simplifier et de raccourcir le processus de demande de visas d'expatrié, car le processus existant prenait jusqu'à cinq ou six mois, affectant les plans de main-d'œuvre des entreprises.En outre, le ministre a également déclaré que Pemudah cherchait à normaliser le processus de demande de permis de construire géré par les autorités locales. À l'heure actuelle, certaines autorités locales prennent 50 à 60 jours pour traiter une demande, tandis que d'autres prennent jusqu'à 200 jours.En conséquence, Pemudah a décidé de choisir un « processus agile » (pratiqué par une autorité locale) et de l'appliquer à d'autres autorités locales à travers le pays.Rafizi Ramli a reconnu que désormais, seule la mairie de Kuala Lumpur est en mesure de traiter ces demandes dans un délai de 58 jours.- VNA