Le ministre malaisien des Ressources naturelles, de l'Environnement et du Changement climatique, Berhormat Nik Nazmi bin Nik Ahmad, prend la parole lors de l'événement. Photo : VNA

Kuala Lumpur (VNA) – La conférence régionale Union européenne (UE)-Indo-Pacifique sur l'énergie s'est tenue, le 23 février, à Kuala Lumpur, en Malaisie, par le Service européen pour l'action extérieure.L'événement a vu la participation du ministre malaisien de l'Economie Rafizi Ramli, du ministre des Ressources naturelles, de l'Environnement et du Changement climatique Berhormat Nik Nazmi bin Nik Ahmad, de l'ambassadeur et chef de la délégation de l'UE en Malaisie Michalis Rokas, entre autres.Le ministre Nik Ahmad a déclaré que dans la politique énergétique nationale de la Malaisie au cours de la période 2022-2040, le pays a reconnu que l'hydrogène joue un rôle important dans la transition énergétique mondiale avec de nombreuses opportunités. En fait, certaines industries difficiles à couper émettent encore environ 30 % de CO2 comme la sidérurgie, les raffineries et le ciment, et les industries exigeant des températures moyennes à élevées.Il a déclaré que pour développer l'économie de l'hydrogène, les pays doivent faire un effort conjoint, mais de nombreux pays et régions se trouvent à différents stades de développement, priorités et différentes périodes post-pandémie de COVID-19.Il a également exprimé son espoir que l'économie de l'hydrogène promette d'apporter un ordre économique plus inclusif pour tous alors que le changement climatique est une menace existentielle pour l'humanité et que les pays devraient promouvoir une transition énergétique durable.L'hydrogène est une énergie potentielle pour remplacer le carbone, dans le contexte de l'impact négatif sur l'approvisionnement énergétique mondial de la crise ukrainienne. Il pourrait s'agir d'un changement dans l'approvisionnement énergétique de certains pays aux ressources limitées, a-t-il ajouté.- VNA