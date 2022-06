Kuala Lumpur (VNA) - La Malaisie appelle le Conseil commercial UE-ASEAN (EU-ABC) à travailler plus étroitement pour explorer davantage le plein potentiel du pays et de la région au sens large, a déclaré le Premier ministre du pays, Ismail Sabri Yaakob.

Le Premier ministre du pays, Ismail Sabri Yaakob. P

joto : www.businesstoday.com.my

Malgré l'impact négatif de la pandémie de COVID-19, le commerce total de la Malaisie avec l'UE a augmenté de 26% pour atteindre 180,2 milliards de ringgits (43,5 milliards de dollars) en 2021, ce qui montre que l'UE reste un partenaire commercial important pour la Malaisie, a-t-il déclaré lors d’une rencontre du Conseil commercial UE-ASEAN en collaboration avec EUROCHAM Malaysia le 10 juin.En ce qui concerne la stratégie de l'UE pour la coopération dans l'Indo-Pacifique, Ismail Sabri Yaakob, a déclaré que la Malaisie se félicitait des initiatives de la Commission européenne visant à engager la région indo-pacifique dans l'établissement d'un partenariat plus inclusif, à plusieurs volets et solide entre l'UE et la région, à travers le Stratégie de l'UE pour la coopération dans l'Indo-Pacifique.Le cadre stratégique agira comme un catalyseur pour relancer les économies de la région, a-t-il dit, ajoutant que cela renforcera le marché de l'ASEAN qui se trouve au carrefour des interactions économiques mondiales, tout en servant de porte d'entrée majeure pour les entreprises pour entrer dans l'Indo- marchés du Pacifique.En ce qui concerne les relations ASEAN-UE, Ismail Sabri Yaakob a déclaré qu'en tant que partenaire stratégique de l'ASEAN, la Malaisie est optimiste quant au fait que l'UE continuera à assumer un rôle vital dans le développement de la région, notamment en continuant à défendre la Vision communautaire de l'ASEAN 2025.« Il convient de noter qu'en dépit des effets néfastes de la pandémie, l'UE continue d'être l'un des partenaires commerciaux et d'investissement les plus importants de l'ASEAN. Avec un commerce total de 220,9 milliards de dollars enregistré en 2020, l'UE était le troisième partenaire commercial de l'ASEAN », a-t-il déclaré, cité par l'agence de presse Bernama.