Kuala Lumpur (VNA) - La Malaisie continuera de se concentrer sur la gestion des défis externes et des impacts auxquels son économie est confrontée cette année, a déclaré le ministre du Commerce international et de l'Industrie (MITI) Zafrul Aziz.



Selon l'agence de presse nationale malaisienne Bernama, s'exprimant lors d'une session du ministère le 20 février, le responsable a déclaré que la dynamique de croissance générée en 2022, qui peut être attribuée à des politiques décisives pour sauvegarder l'économie ainsi que protéger et créer des emplois depuis mars 2020, propulsera le pays vers l'avant cette année.



Il a déclaré que pendant les années de pandémie, la Malaisie avait investi dans diverses mesures pour renforcer sa résilience et que celles-ci avaient contribué à soutenir la reprise économique du pays tout en renforçant ses fondamentaux.



Le produit intérieur brut du pays en 2022 a dépassé les attentes, avec une croissance enregistrée à 8,7%, la plus élevée en 22 ans, a-t-il ajouté.



Le ministre a déclaré que ses perspectives économiques semblaient encourageantes avec des échanges commerciaux en 2022 dépassant 2 000 milliards de RM (451,26 millions de dollars) et des exportations en croissance de 25 % pour atteindre 1 600 milliards de RM.



Cependant, s'attendant à une année difficile à venir, il a exprimé l'espoir que toutes les parties prenantes pourraient travailler en étroite coopération avec le ministère pour aider les industries et les exportateurs à renforcer leur résilience afin de mieux faire face aux défis à venir.- VNA

