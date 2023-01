La Malaisie s'attend à ce que les arrivées de touristes quadruplent en 2023. Photo:travelweekly-asia.com

Kuala Lumpur, 31 janvier (VNA) – La société malaisienne Kenanga Research (Kenanga) s'attend à ce que les arrivées de touristes dans le pays soient presque quadruplées pour atteindre 9,6 millions en 2023, contre 2,5 millions il y a un an.Kenanga a déclaré que la projection est soutenue par la reprise des voyages aériens d'affaires et de loisirs dans le monde alors que la pandémie de COVID-19 touche à sa fin, la révocation de toutes les exigences de quarantaine et de test à l'arrivée en Malaisie à partir du 1er août 2022, et la réouverture progressive de la Chine.Dans une étude publiée le 30 janvier, il a noté que la réouverture progressive de la Chine est positive pour le pays, car historiquement, les touristes chinois représentent environ 12 % du total des arrivées de touristes en Malaisie.Pendant ce temps, MIDF Research (MIDF) a révisé à la baisse de sa reprise du trafic des passagers pour l'exercice 2023 à 85% contre 95% auparavant en raison du retour plus lent des avions de Malaysia AirAsia (MAA), mais s'attend à une croissance plus forte à partir de 2024 alors que les transporteurs locaux reconstruisent leurs flottes.Il a déclaré que la reprise du trafic des passagers en Malaisie devrait être principalement soutenue par la réactivation de 50% des avions restants de MAA qui n'ont pas encore reçu de certificats de navigabilité.- VNA