Jakarta (VNA) - Le ministre malaisien des Finances, Lim Guan Eng, a déclaré que le gouvernement malaisien dévoilerait son plan de relance économique pour lutter contre l’épidémie du nouveau coronavirus au cours des prochaines semaines.

Le ministre malaisien des Finances, Lim Guan Eng, indique que le gouvernement malaisien dévoilera son plan de relance économique d’ici la fin de ce mois-ci ou début mars. Source : The Star

Les économistes estiment qu’entre 10 et 15 milliards de ringgits (2,5 à 3,8 milliards de dollars) seraient nécessaires pour contrer un ralentissement des activités en raison de l’épidémie qui a frappé les secteurs des services et du tourisme du pays.Souhaitant rester discret sur la somme exacte des mesures de relance, Lim Guan Eng a fait savoir mardi 11 février aux journalistes que son ministère poursuivrait ses discussions avec diverses parties prenantes avant d’annoncer ce paquet soit à la fin de ce mois, soit la première semaine de mars.L’Association malaisienne des agents touristiques et de voyage (MATTA) a annoncé le même jour que 95.000 réservations d’hôtel avaient été annulées en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus et de l’interdiction de voyager imposée par la Chine à ses citoyens.La Commission de l'aviation malaisienne (MAVCOM) a, quant à elle, réduit ses prévisions de croissance du trafic passagers dans les aéroports du pays en 2020 de 5 - 6% à 4,6 et 5,7%.Actuellement, 18 personnes ont été testées positives au nouveau coronavirus en Malaisie, dont trois se sont rétablies. – VNA