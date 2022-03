Le ministre malaisien de la Défense et ses homologues indonésien et philippin. Photo : VNA

Kuala Lumpur (VNA)- Lors de la Conférence sur des Services de défense d’Asie (DSA) 2022 et de la Conférence sur la sécurité nationale en Asie (NATSEC) 2022, le ministre malaisien de la Défense Datuk Seri Hishammuddin Hussein a annoncé que son pays avait conclu un accord de coopération trilatéral (ACT) avec l'Indonésie et les Philippines pour renforcer leur coopération de défense.

Selon le ministre malaisien de la Défense, il s'agit d'une coopération importante qui démontre l'engagement des trois pays à assurer la situation sécuritaire en mers de Sulu et de Sulawesi. Il a souligné que la garantie de la sûreté et de la sécurité des habitants était la chose la plus importante.

Les trois ministres ont également échangé des vues sur la situation sécuritaire en mers de Sulu et de Sulawesi et ont reconnu la nécessité de renforcer la coopération pour atténuer les menaces persistantes dans les zones maritimes. - VNA