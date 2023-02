Kuala Lumpur (VNA) - Les négociations visant à moderniser la zone de libre-échange ASEAN-Chine (ACFTA) renforceront les liens étroits existants, tant au niveau bilatéral que régional, selon le ministère malaisien du Commerce international et de l'Industrie (MITI).

Photo : www.businesstoday.com.my

Le ministère a déclaré que les négociations devraient être achevées d'ici deux ans.La participation de la Malaisie aux négociations de l'ACFTA est cruciale pour renforcer la coopération et les efforts visant à rendre l'ACFTA plus inclusif, actualisé et complet, a-t-elle déclaré dans un communiqué le 18 février.Le MITI a déclaré que l'inclusion de quatre nouveaux secteurs - l'économie numérique ; commerce et développement durable/économie verte; concurrence et protection des consommateurs; et les micro, petites et moyennes entreprises - seraient non seulement mutuellement bénéfiques pour tous les pays participants, mais démontreraient également l'importance de maintenir un environnement commercial stable, ouvert et transparent qui faciliterait le commerce et l'investissement dans la région.La Malaisie soutient fermement la mise à niveau opportune de l'ACFTA, qui est devenue une base importante dans le renforcement et l'amélioration des relations économiques et de la coopération entre l'ASEAN et la Chine depuis sa mise en œuvre en janvier 2010, a-t-elle ajouté.- VNA