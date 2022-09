Kuala Lumpur (VNA) - Le Rapport sur l'économie islamique mondiale prévoit que le marché halal devrait s’élever à 14.000 milliards de ringgits en 2028, soit l’équivalent de 3.270 milliards de dollars, selon le Premier ministre malaisien Ismail Sabri Yaakob.



Lors du vernissage du Malaysia International Halal Showcase (MIHAS 2022) à Kuala Lumpur, le Premier ministre malaisien a indiqué que ce développement coïncidait avec l’augmentation de la population musulmane et montrait les potentiels dans la diversification de l’industrie halal à long terme.



Afin de promouvoir l’industrie halal, le gouvernement malaisien a inauguré l’une des plus grandes zones industrielles de produits halal du monde avec 14 clusters industriels dotés d’infrastructures modernes et de personnels de qualité. Jusqu’à présent, ces clusters ont reçu un investissement total de 16 milliards de ringgits, dont 59% d'IDE (investissement direct étranger).



L’exposition halal MIHAS 2022 est organisée du 7 au 10 septembre à Kuala Lumpur par le ministère malaisien du Commerce et de l’Industrie. Elle voit la participation de plus de 500 entreprises de plus de 40 pays partout dans le monde.-VNA