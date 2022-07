Kuala Lumpur, 8 juillet (VNA) - La ministre malaisienne du Tourisme, des Arts et de la Culture, Nancy Shukri, a exprimé sa conviction que l'ASEAN a le potentiel d'être une destination touristique de qualité, en particulier avec la mise en place du plan de stratégie touristique de l'ASEAN 2015-2025.

Les gens attendent avant de traverser une route devant un centre commercial à Kuala Lumpur le 2 juin 2022. Photo : AFP

À l'avenir, les pays de l'ASEAN pourront travailler ensemble pour renforcer les collaborations dans le marketing et la promotion des attractions touristiques de la région.

Elle a déclaré que l'ASEAN peut être une destination touristique de qualité offrant une expérience unique et diversifiée et engagée dans un développement touristique responsable, durable, inclusif et équilibré.

Nancy Shukri a déclaré que cela contribuera de manière significative au bien-être socio-économique des habitants de la région.

Commentant la réunion des représentants de neuf pays membres de l'ASEAN à Kuala Lumpur le 6 juillet, Nancy Shukri a déclaré qu'elle avait été organisée pour favoriser une relation bilatérale plus étroite entre la Malaisie et les pays de l'ASEAN ainsi que pour se reconnecter après deux longues années de pandémie de COVID-19.

Elle a déclaré que la coopération était importante pour l'industrie touristique malaisienne, car les pays de l'ASEAN étaient les principaux contributeurs aux arrivées de touristes internationaux du pays, qui représentent 68,5% des arrivées globales avant le COVID-19.

L'événement du 6 juillet a réuni les ambassadeurs du Cambodge, d'Indonésie, du Laos, du Myanmar, des Philippines, de Thaïlande et du Vietnam ainsi que les hauts-commissaires de Singapour et de Brunei.- VNA