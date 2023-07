Un stand au Cyber Defence & Security Exhibition and Conference (CYDES) 2023 à Kuala Lumpur, Malaisie. Photo : VNA

Kuala Lumpur, 12 juillet (VNA) – L'exposition et la conférence sur la cyberdéfense et la sécurité (CYDES) 2023 de Malaisie ont débuté le 10 juillet à Kuala Lumpur sous le thème « Renforcer la cyber-résilience : sauvegarder l'avenir numérique ».CYDESt de quatre jours est organisé au Centre international de commerce et d'exposition de Malaisie par le Conseil national de sécurité (MKN), l'Agence nationale de cybersécurité (NASCA) et Alpine Integrated Solution Sdn Bhd (Alpine).Il propose une série de conférences sur différents sujets, notamment un symposium malaisien sur l'écosystème de la cybersécurité, le 2e Forum de l'ASEAN sur la cybersécurité, une réunion des responsables de la sécurité et des dialogues bilatéraux entre les gouvernements.Il y a 200 stands d'exposition de 15 pays et 50 grandes entreprises de cybersécurité au CYDES 2023, qui devrait attirer 5 000 visiteurs, dont des responsables gouvernementaux malaisiens et étrangers, des universitaires et des experts en cybersécurité du monde entier.Le premier CYDES s'est tenu dans un format entièrement virtuel en 2021.- VNA