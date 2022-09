Kuala Lumpur (VNA) – La Malaisie ne connaît pas une crise économique simplement parce que le ringgit s'échange à un niveau bas par rapport au dollar, a affirmé le ministre des Finances du pays, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz.

Alors que le ringgit s'est déprécié de 7,5% par rapport au dollar depuis le début de 2022, de nombreuses devises de la région et des pays développés ont également chuté face au billet vert.



Par exemple, le yen japonais a glissé de 19,2 %, le plus bas en 24 ans ; la livre sterling a chuté de 14,4 %, le plus bas depuis 37 ans ; et l'euro s'est affaibli de 11,7%, le plus bas depuis 20 ans, a déclaré Tengku Zafrul aux médias locaux.



Le ringgit s'est renforcé par rapport aux devises des autres partenaires commerciaux de la Malaisie, a-t-il noté.



Entre autres, le ringgit s'est apprécié de 14,2 % par rapport au yen japonais, de 8,2 % par rapport à la livre sterling, de 4,5 % par rapport à l'euro, de 3,9 % par rapport au dollar néo-zélandais et de 7,2 % par rapport au won de la République de Corée.



Tengku Zafrul a déclaré que le taux de chômage du pays de 3,7 % en juillet 2022, le plus bas depuis que la pandémie de COVID-19 a frappé le pays, est une preuve supplémentaire que le pays ne connaît pas de crise économique.



Il a également souligné l'indice de la production industrielle qui a augmenté de 12,5 % en glissement annuel en juillet 2022, et la valeur des ventes du commerce de gros et de détail qui a bondi de 41 % pour atteindre 130,7 milliards de RM au cours du même mois.



Il a ajouté que les investissements étrangers nets sur le marché boursier local s'élevaient à plus de 8 milliards de RM et que les investissements nets de détail avaient atteint 1,8 milliard de RM depuis le début de l'année.



Le taux d'inflation du pays est également gérable à 2,8% pour les sept premiers mois de 2022 grâce aux mesures de contrôle des prix, notamment grâce à l'octroi de subventions de près de 80 milliards de RM cette année.



Ainsi, cela n'a aucun sens pour certains de dire, malgré ces indicateurs positifs, que l'Indonésie est en crise économique, a déclaré Tengku Zafrul. - VNA

