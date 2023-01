Kuala Lumpur (VNA) - Le ministère malaisien des Communications et du Multimédia prévoit d'annoncer l'introduction et la mise en œuvre de la 5G par Digital Nasional Bhd (DNB) avec des fonctionnalités supplémentaires à la fin du mois de mars.

Photo : AFP/VNA

Le ministre Fahmi Fadzil a déclaré que DNB étudie et évalue actuellement les options disponibles pour garantir que la couverture n'atteindra pas seulement 80%, mais sera étendue à l'ensemble du pays.

Fahmi Fadzil a déclaré que la mise en œuvre de la 5G permettra aux entreprises et aux usines d'obtenir des services de communication efficaces et rapides afin d'augmenter leur productivité et de fournir des services efficaces.

Concernant les questions de sécurité personnelle et d'escroqueries en ligne, le ministère aspire à transformer le Département de la protection des données personnelles en un département statutaire pour s'acquitter de ses fonctions plus efficacement, a déclaré le ministre.

L'agence relevant du ministère deviendra l'un des départements les plus importants à renforcer pour traiter plus efficacement les problèmes de fuite de données personnelles, a-t-il ajouté.- VNA