Kuala Lumpur, 24 décembre (VNA) - La Malaisie a enregistré un excédent commercial de 12,41 milliards de ringgits (2,68 milliards de dollars) en novembre.

Photo : AFP/VNA

C'est le 43ème mois consécutif que ce pays d'Asie du Sud-Est obtient un excédent commercial, selon le ministère de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie.La même source a noté que les exportations ont atteint 122,1 milliards de RM, en baisse de 5,9% sur un an, tandis que les importations ont augmenté de 1,7% pour atteindre 109,69 milliards de RM.Par rapport à octobre, les exportations, les importations et l'excédent commercial ont diminué respectivement de 3,2%, 3,1% et 3,8%.Entre janvier et novembre, les échanges commerciaux ont diminué de 7,5 % pour atteindre 2.413 milliards de RM par rapport à la même période de l’année dernière.- VNA