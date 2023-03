Kuala Lumpur, 20 mars (VNA) - Le marché malaisien de la robotique devrait atteindre 103,1 milliards de RM (23 milliards de dollars) d'ici 2030, dépassant l'objectif fixé dans la feuille de route nationale de la robotique 2021-2030, selon le ministère des Sciences, des Technologies et de l’Innovation (MOSTI).S'exprimant lors d'une conférence organisée par la Société malaisienne de robotique et d'automatisation (MyRAS), le secrétaire général adjoint du MOSTI, Mohd Nor Azman Hassan, a déclaré que la valeur marchande de l'industrie de la robotique, en particulier des robots de service en 2022, était d'environ 92,29 milliards de RM, et ce malgré les effets néfastes du COVID-19 sur l'économie.Cependant, il a déclaré que la disparité de la contribution des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) par rapport aux sociétés multinationales (EMN) devait être abordée au préalable.La contribution des MPME est bien inférieure à celle des multinationales avec une part de marché de 3 à 5 % sur la période de prévision, a-t-il déclaré.Pendant ce temps, le président de MyRAS, le professeur Dr Ishkandar Baharin, a déclaré que le NRICR vise à faire passer l'écosystème robotique malaisie n de la valeur ajoutée à la création de valeur durable grâce à des solutions innovantes à fort impact dans la réalisation de la feuille de route nationale de la robotique 2021-2030 pour que la Malaisie devienne d'ici 2030 un pôle robotique régional dans les services, l'agriculture et l'industrie.Dans le même communiqué, le directeur général de MRANTI, Dzuleira Abu Bakar, a déclaré qu'il mettra en place un centre national de robotique au parc MRANTI à Bukit Jalil en collaboration avec MyRAS, MARii et d'autres acteurs de l'industrie de la robotique pour soutenir l'expansion des acteurs de cet écosystème. - VNA