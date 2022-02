Kuala Lumpur, 10 février (VNA) - Le ministère malaisien de la Santé a affirmé le 9 février que le pays se portait mieux contre la vague d'infections au variant Omicron qu'il ne l'avait fait avec le Delta en juillet 2021 en raison d'une large couverture vaccinale et d'un taux élevé de rappel.

Photo d'illustration : AFP/VNA

Le ministère est convaincu que la Malaisie fait face à une "situation complètement différente" concernant la vague Omicron malgré l'enregistrement de plus de 10.000 nouveaux cas quotidiens.

Le ministère, en comparant cinq indicateurs clés, a démontré que les vaccinations contre le COVID-19 et les injections de rappel ont contribué à réduire les hospitalisations, les admissions dans les unités de soins intensifs (USI) et les décès. Les cinq indicateurs clés - taux de vaccination, nouveaux cas quotidiens, admissions dans les hôpitaux, admissions en USI et décès quotidiens - ont comparé les données obtenues à partir du 13 juillet 2021 (le variant Delta) avec les données du 7 février 2022.

Le nombre d'individus entièrement vaccinés a été multiplié par huit - passant de 3.940.548 personnes le 13 juillet à 25.723.208 personnes le 7 février. Au total, 12.473.139 personnes, soit 54 % du nombre total d'adultes, ont également reçu leurs injections de rappel au 7 février.

Les experts ont déclaré que l'honnêteté et la transparence sont les clés pour empêcher une propagation majeure du COVID-19 dans les écoles.

Le professeur agrégé Dr Malina Osman, spécialiste de la santé publique, a souligné la nécessité pour tous les quartiers d'être honnêtes lors du retour à l'école suite à l'augmentation des cas de COVID-19 dans tout le pays.- VNA