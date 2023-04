La Malaisie et Singapour lancent le paiement transfrontalier par code QR. Photo : ffnews.com

Kuala Lumpur (VNA) – La Bank Negara Malaysia (BNM) et l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) ont récemment lancé un lien de paiement transfrontalier par QR code entre les deux pays.Selon l'annonce conjointe des deux banques, cette décision permettra aux consommateurs des institutions financières participantes d'effectuer des paiements de détail via les codes QR NETS et DuitNow.Elle est considérée comme une étape clé dans la coopération bilatérale en cours pour améliorer la connectivité des paiements transfrontaliers.Avec un trafic annuel pré-pandémique entre les deux pays de 12 millions de visiteurs en moyenne, ce lien offrira aux commerçants et aux consommateurs un moyen plus transparent et plus efficace d'effectuer et de recevoir des paiements.Cette initiative témoigne de l'engagement des deux pays à améliorer le coût, la rapidité, l'accès et la transparence des paiements transfrontaliers, conformément à l'initiative de connectivité des paiements de l'ASEAN et à la feuille de route du G20 pour l'amélioration des paiements transfrontaliers.Après le lancement du paiement QR transfrontalier, Singapour et la Malaisie étendront leur partenariat pour inclure les transferts et les envois de fonds transfrontaliers de compte à compte. Cela permettra aux utilisateurs d'effectuer facilement des transferts en temps réel entre Singapour et la Malaisie en utilisant uniquement le numéro de téléphone mobile du destinataire via PayNow et DuitNow.- VNA