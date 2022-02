Photo: bernama.com



Kuala Lumpur (VNA) - L'Iran s'est engagé à étendre ses relations bilatérales avec la Malaisie dans divers domaines, en particulier dans le tourisme culturel, a déclaré son ambassade à Kuala Lumpur.

Dans un communiqué avant la Fête nationale de l’Iran (11 février) et le 43e anniversaire de la Révolution islamique, l'ambassade de l’Iran a déclaré que de hauts responsables des deux pays cherchaient des opportunités pour renforcer le tourisme bilatéral.

Il a souligné que le tourisme aux dimensions culturelles et globales créait une compréhension commune entre les nations et l'intégration asiatique en général.

Depuis environ deux décennies, la Malaisie est une destination pour les touristes iraniens qui reconnaissent cette nation comme un pays sûr et développé. Les liens communs entre l'Iran et la Malaisie sont des éléments importants et positifs pour la promotion et l'expansion du tourisme, indique le communiqué.

L’ambassade de l’Iran a déclaré que son industrie touristique était diversifiée, offrant une gamme d'activités allant de la randonnée et du ski dans les montagnes de l'Alborz et du Zagros aux vacances à la plage dans le golfe Persique et la mer Caspienne. L'Iran possède une histoire riche et somptueuse et est l'une des plus anciennes civilisations du monde.

Le gouvernement iranien déployait des efforts concertés pour attirer les touristes vers de différentes destinations du pays, selon le communiqué. -VNA