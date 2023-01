Kuala Lumpur (VNA) - Les gouvernements de Malaisie et d'Indonésie tiendront une réunion pour discuter des questions liées au prix de référence de l'huile de palme brute (CPO), selon le vice-Premier ministre malaisien et ministre des Plantations et des Matières premières, Fadillah Yusof.

Le vice-Premier ministre malaisien et ministre des Plantations et des Matières premières, Fadillah Yusof. Photo : https://www.theedgemarkets.com/

S'adressant aux médias locaux le 26 janvier, Fadillah Yusof a déclaré que la question devait être discutée conjointement car les plans de l'Indonésie affecteront l'ensemble de la chaîne de l'industrie du palmier à huile, pas seulement la Malaisie, mais aussi le monde entier.

Il est nécessaire d'avoir une discussion entre les deux parties avant que toute décision sur la fixation des prix ne soit prise au profit du secteur des plantations dans les deux pays, a-t-il souligné.

Fadillah Yusof a révélé que la réunion visant à résoudre cette question de manière bénéfique pour toutes les parties avait été proposée pour avoir lieu la deuxième semaine de février.

Auparavant, le ministre indonésien du Commerce, Zulkifli Hasan, avait déclaré que son pays prévoyait d'établir son prix de référence pour l'HPB avant juin et qu'il n'aurait plus à dépendre de la Malaisie.

L'Indonésie est le premier producteur mondial d'huile de palme avec une production de près de 50 millions de tonnes de CPO par an. Elle est suivie par la Malaisie avec une production annuelle d'environ 20 millions de tonnes.- VNA