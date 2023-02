Kuala Lumpur (VNA) - La Malaisie et l’Égypte se sont engagées à renforcer leurs relations et la coopération bilatérale et à explorer des partenariats potentiels dans de nouvelles industries, a déclaré le Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim.

Anwar Ibrahim a déclaré dans un tweet récent qu’un tel engagement bilatéral avait été pris lors d’une discussion par vidéo avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le 27 février, couvrant divers domaines, notamment l’éducation, le commerce et le tourisme.Selon lui, les deux parties ont exploré des partenariats potentiels dans de nouvelles industries telles que la fabrication intelligente et l’économie numérique, et ont discuté de problèmes mondiaux tels que la sécurité alimentaire et la crise énergétique.Les discussions ont reflété les liens économiques solides partagés par les deux pays, a-t-il souligné, ajoutant que l’ Égypte est l’un des plus grands partenaires commerciaux de la Malaisie et l’un de ses plus grands importateurs d’huile de palme en Afrique. -VNA