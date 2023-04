Le Premier ministre chinois, Li Qiang (gauche) et son homologue malaisien, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Photo: Xinhua

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre chinois, Li Qiang, s'est entretenu samedi 1er avril à Beijing avec son homologue malaisien, Datuk Seri Anwar Ibrahim, selon l'agence de presse Xinhua.

Selon le chef du gouvernement chinois, les deux pays doivent tirer parti de leurs avantages pour porter leurs relations bilatérales à une nouvelle hauteur, notamment dans les industries émergentes.

Li Qiang a affirmé que la Chine était disposée à travailler avec la Malaisie et d'autres pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) pour accélérer les consultations autour du Code de conduite en Mer Orientale (COC), faire progresser activement les négociations sur la Zone de libre-échange ASEAN-Chine (ACFTA), mettre en œuvre conjointement le Partenariat économique global régional, et promouvoir continuellement la construction de la Communauté économique de l'Asie de l'Est.

Pour sa part, Datuk Seri Anwar Ibrahim a déclaré que le nouveau gouvernement malaisien donnait la priorité au développement des relations de coopération entre la Malaisie et la Chine, notamment dans l'automobile, l'énergie, la culture, le tourisme, l'agriculture et l'économie numérique. -VNA