Le Premier ministre malaisien Datuk Seri Anwar Ibrahim (droite) et le sultan Hassanal Bolkiah de Brunei. Photo : thestar.com.my

Kuala Lumpur, 5 août (VNA) - Le Premier ministre malaisien Datuk Seri Anwar Ibrahim et le sultan Hassanal Bolkiah de Brunei ont souligné le 4 août la nécessité pour l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) de rester unie et pertinente, affirmant qu'il était nécessaire de maintenir la le rôle central du bloc en tant que force motrice clé, efficace et réactive pour faire face aux opportunités et aux défis futurs.Dans une déclaration commune après la 24e consultation annuelle des dirigeants Malaisie-Brunei (ALC) à Putrajaya, en Malaisie, les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à continuer de travailler avec les partenaires de dialogue de l'ASEAN et à maintenir l'approche tournée vers l'extérieur de l'ASEAN basée sur l'intérêt et les avantages mutuels pour faire progresser les efforts de construction communautaire de l'ASEAN.Ils ont également discuté des évolutions récentes au Myanmar, appelant le Myanmar à mettre pleinement en œuvre le Consensus en cinq points (5PC), et ont réitéré la position unifiée selon laquelle le 5PC reste la principale référence de l'ASEAN pour faire face à la crise politique au Myanmar, indique le communiqué.Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à travailler en étroite collaboration au sein de l'ASEAN et d'autres partenaires extérieurs, y compris les Nations Unies, pour encourager les progrès dans la mise en œuvre du 5PC dans son intégralité, conformément à la décision des dirigeants de l'ASEAN lors du 42e Sommet de l'ASEAN, dans le but de trouver une solution pacifique et durable dans l'intérêt du peuple du Myanmar.Le sultan Hasanal Bolkiah et son épouse, Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, ont effectué une visite d'État de trois jours en Malaisie du 2 au 4 août.- VNA