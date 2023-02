Kuala Lumpur (VNA) - L'accélérateur de recherche malaisien pour la technologie et l'innovation (MRANTI) relevant du ministère de la Science, de la Technologie et de l'Innovation a déclaré dans un communiqué le 20 février que la Malaisie est le pays d'Asie du Sud-Est le mieux classé en matière de l’Indice de préparation des drones (DRI).

Le ministre malaisien des Communications et du Numérique, Fahmi Fadzil, prend la parole lors de la cérémonie de lancement. Photo : https://newswav.com/

L'industrie malaisienne des drones se classe au 21e rang du DRI, contre la 30e place l'an dernier.

Le résultat a montré l'engagement de la Malaisie à promouvoir rapidement son potentiel dans l'industrie des drones.

Cela place l'industrie des drones en Malaisie sur une trajectoire de croissance claire avec le potentiel de contribuer 50,71 milliards MYR (11,45 milliards de dollars) au produit intérieur brut (PIB) du pays et de créer 100.000 opportunités d'emploi d'ici 2030.

Selon le MRANTI, le DRI mis à jour annuellement est basé sur six indicateurs d'applicabilité, de ressources humaines, de portée opérationnelle, d'infrastructure administrative, d'intégration de l'espace aérien et de certification.

Le rapport indique que les pays et territoires qui enregistrent la plus forte augmentation de l'état de préparation des drones sont le Royaume-Uni, le Brésil, la Suisse, Taïwan (Chine), le Japon, la République de Corée, la Malaisie et la Chine.

La Malaisie a obtenu une note de 100 % en matière d'applicabilité, de ressources humaines et de certification, avec des domaines à améliorer dans la portée opérationnelle (50 %), l'intégration de l'espace aérien (40 %) et l'infrastructure administrative (25 %).

Le directeur général du MRANTI, Dzuleira Abu Bakar, a déclaré que la réalisation du DRI est l'un des premiers résultats du Plan d'action pour la technologie des drones de Malaisie 2022-2030 (MDTAP30) et d'autres initiatives qui impliquent une forte collaboration entre plusieurs agences et parties prenantes.

Elle a déclaré que les missions clés du MDTAP30 se concentrent sur le développement d'un système national de gestion du trafic sans pilote (UTM), un portail d'enregistrement numérique des drones, l'adoption de cas d'utilisation spéciaux de drones dans des secteurs clés et le développement des talents tels que l'accréditation des organisations de formation de pilotes à distance (RPTO).

En 2021, le MRANTI, l'agence de coordination et le secrétariat du MDTAP30, a lancé Area57, un centre d'excellence pour dynamiser l'industrie des drones en Malaisie.- VNA