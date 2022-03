Kuala Lumpur, 6 mars (VNA)- Les autorités malaisiennes ont confirmé le 6 mars plus de 33.400 nouveaux cas de COVID-19, le nombre le plus élevé en une seule journée depuis le début de la pandémie dans ce pays asiatique.

Des habitants portent des masques pour prévenir l'épidémie de COVID-19 à Kuala Lumpur, Malaisie, le 24 février 2022. Photo : Xinhua/VNA

Selon le ministère malaisien de la Santé, au cours des dernières 24 heures, le pays a enregistré 342 nouvelles infections importées et 33.064 infections communautaires et 67 décès dus à cette maladie.À ce jour, la Malaisie a signalé un total de 3.595.172 infections à coronavirus, dont 33.173 décès.Actuellement, plus de 311.200 patients atteints de COVID-19 suivent un traitement médical en Malaisie, dont 371 sont en soins intensifs.83,1 % de la population malaisie nne ont reçu au moins une dose du vaccin COVID-19, tandis que 78,9 % ont terminé le calendrier de vaccination de base et 45,9 % ont reçu une dose supplémentaire. - VNA