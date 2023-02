Kuala Lumpur (VNA) – Le Premier ministre malaisien et ministre des Finances Anwar Ibrahim a présenté le 24 février un projet de plan budgétaire révisé pour 2023 avec une estimation record de 388,1 milliards de ringgits (87,2 milliards de dollars).Son prédécesseur Muhyiddin Yassin a proposé au Parlement malaisien un budget de 372,3 milliards en octobre 2022, trois jours seulement avant la dissolution du Parlement pour ouvrir la voie aux élections générales.Selon le plan budgétaire d’Anwar Ibrahim, 74,8% du budget révisé seront alloués pour les opérations et les 25,2% restants pour les dépenses de développement. Le budget de 2023 se concentrera sur la lutte contre la cherté de la vie, le renforcement du réseau de sécurité sociale et l’écosystème des micro, petites et moyennes entreprises (MPME).Les trois ministères des Finances, de la Santé, et de l’Éducation seront les principaux bénéficiaires des fonds. Les budgets des ministères de l’Intérieur, et de la Défense seront également augmentés par rapport au projet précédent, à 18,5 milliards de ringgits et 17,7 milliards de ringgits respectivement, pour renforcer la sécurité nationale.Le projet de plan budgétaire comprend également de nombreux programmes de soutien tels que l’augmentation des primes du Nouvel An pour les fonctionnaires, la réduction d’impôt pour un groupe de ménages à revenu moyen (M40), le soutien en espèces pour les ménages à faible revenu (B40), etc.Une fois le projet de budget révisé pour 2023 soumis au Parlement, les députés auront 30 jours pour en débattre. Selon les prévisions, le projet de budget devrait être approuvé avant la clôture de la deuxième session du Parlement le 30 mars. -VNA