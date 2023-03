Kuala Lumpur (VNA) - Le ministre malaisien de l'Intérieur, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, a déclaré le 27 février que son pays développerait un portail fournissant l'offre et la demande de main-d'œuvre pour faciliter l'embauche de travailleurs étrangers.

Le ministre malaisien de l'Intérieur, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Photo : newsarawaktribune.com.my

S'adressant aux journalistes après avoir observé les installations d'autogate pour les visiteurs étrangers à l'aéroport international de Kuala Lumpur (KLIA), le ministre a déclaré que grâce au portail, les employeurs et les parties liées pourraient être informés de l'offre et de la demande de main-d'œuvre pour des secteurs stratégiques comme le BTP et l'industrie manufacturière.Le portail offrira également une interaction bidirectionnelle.