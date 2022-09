Kuala Lumpur (VNA) - La Malaisie a introduit un programme de visa premium (PVIP) pour inciter les étrangers fortunés à investir et à résider dans le pays pendant une période de 20 ans, selon le ministre de l'Intérieur du pays, Datuk Seri Hamzah Zainudin.



Le programme "Residency Through Investment", le premier du genre introduit par le gouvernement malaisien pour stimuler la croissance économique du pays, sera ouvert aux candidatures à partir du 1er octobre, a-t-il déclaré, cité par les médias locaux.



Hamzah Zainudin a déclaré que le PVIP cible les magnats des affaires de tous les pays, à l'exception d'Israël et de ceux qui n'ont pas de relations diplomatiques avec la Malaisie.



Il a déclaré que les participants au programme bénéficieraient d'avantages sous la forme d'une approbation de visa jusqu'à 20 ans, d'une autorisation d'étudier, d'acheter un bien immobilier à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles et d'effectuer des investissements actifs dans les domaines autorisés.



Hamzah Zainudin a déclaré qu'afin de s'assurer que le PVIP ne porte pas atteinte à la sécurité nationale et à la souveraineté du pays, son ministère a mis en place une politique de contrôle, notamment l'introduction d'un plafond sur le nombre de participants - comprenant les principaux et les personnes à charge - ne devant pas dépasser 1% du nombre total de citoyens malaisiens.



Le programme est ouvert à toutes les catégories d'âge avec la preuve d'avoir un revenu offshore d'au moins 40 000 RM, soit environ 8.900 dollars par mois.



Parmi les autres conditions, celle d'avoir un compte d'épargne fixe avec un dépôt d'au moins 1 million de RM, sans retraits autorisés sur la valeur principale pour la première année, tandis qu'un retrait jusqu'à 50% de la valeur principale sera autorisé après cela pour l'achat de biens immobiliers ou à des fins de santé et d'éducation.



Hamzah Zainudin a déclaré que son ministère visait au moins 1 000 participants au cours de la première année du programme.- VNA