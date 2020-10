Logo de l'APEC 2020. Photo: malaysiakini.com



Kuala Lumpur (VNA) – La Malaisie a annoncé lundi 26 octobre que le Sommet annuel du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) se tiendrait en ligne le 20 novembre prochain.

Il s’agira du premier Sommet de l’APEC qui se tiendra virtuellement, en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus.

Le Premier ministre malaisien Muhyiddin Yassin présidera le 20 novembre la réunion des dirigeants économiques de l'APEC (AELM), avec la participation de l’ensemble des 21 dirigeants des économies membres de l’APEC, a annoncé dans une déclaration le ministère malaisien du Commerce et de l’Industrie.

Il s’agira de la 2e fois que la Malaisie organise un tel sommet. Établi en 1989 pour améliorer la croissance économique et la prospérité pour la région et renforcer la communauté Asie-Pacifique, l’APEC compte 21 économies membres, lesquels représentent près de 60% du PIB mondial et environ 47% du commerce mondial. -VNA