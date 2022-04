Kuala Lumpur (VNA) – Alors que la Malaisie considère désormais le COVID-19 comme une maladie endémique, il est important de continuer à fournir une protection optimale aux groupes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées et les personnes à haut risque, a déclaré le Dr Anas Alam Faizli, directeur général de ProtectHealth.

Un site de vaccination COVID-19 à Putrajaya, en Malaisie. Photo : AFP/VNA

La planification d'une deuxième injection de rappel est l'un de ces efforts, en particulier à l'approche du festival Hari Raya - le plus grand festival de l'islam -, a-t-il déclaré.Le PDG de ProtectHealth conseille aux personnes à haut risque de se protéger contre le coronavirus en obtenant leur deuxième dose de rappel.Le ministre malaisien de la Santé, Khairy Jamaluddin, a annoncé le 14 avril que les personnes de plus de 60 ans souffrant de comorbidités telles que le diabète, les maladies pulmonaires chroniques, les maladies rénales chroniques, la dialyse sous-jacente ou les maladies hépatiques chroniques, ainsi que les personnes dans les centres de soins à domicile pour une longue durée qui sont plus sensibles à une infection grave au COVID-19 peuvent désormais obtenir une deuxième dose de rappel après quatre à six mois d'obtention du premier rappel.Le vaccin qui sera utilisé pour la seconde dose de rappel est le Pfizer-BioNTech (mRNA Comirnaty).Anas Alam Faizli a déclaré que les personnes âgées en bonne santé et de plus de 60 ans sans comorbidités ne pouvaient opter pour la deuxième dose de rappel que sur les conseils d'un professionnel de la santé.Les adolescents âgés de 12 ans qui sont modérément ou sévèrement immunodéprimés, tels que les patients cancéreux, l'hémodialyse à long terme ou la dialyse péritonéale, peuvent recevoir leur dose de rappel au moins 28 jours après avoir terminé leur deuxième piqûre de base, a-t-il déclaré.Selon le ministère de la Santé de Malaisie, au 14 avril, 84,5 % de la population du pays avaient été vaccinés avec au moins une dose de vaccin COVID-19, 79,9 % recevant deux doses de base et 48,9 % obtenant le premier rappel. – VNA