Kuala Lumpur (VNA) - La Malaisie accueillera la 6e Conférence mondiale du tourisme (WTC 2022) dans l'État de Sabah sur l'île de Bornéo du 28 au 30 novembre.



Le WTC est un événement triennal exclusif organisé par la Malaisie avec la coopération de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies (OMT).



Quelque 700 délégués internationaux et nationauxsont attendus à l'événement, sur le thème "L'avenir du tourisme réinventé".



Ils comprennent des ministres du tourisme, des hauts fonctionnaires, des universitaires et des dirigeants clés de l'industrie à travers le monde, a déclaré le ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture Datuk Seri Nancy Shukri le 27 juillet.



L'organisation du WTC 2022 se fera grâce à une collaboration stratégique entre le ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, le gouvernement de Sabah et l'Office du tourisme de Sabah, a ajouté Datuk Seri Nancy Shukri. - VNA

